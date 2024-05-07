ООН может проголосовать в пятницу по резолюции о создании палестинского государства

Генеральная Ассамблея ООН в пятницу может проголосовать по проекту резолюции, которая предоставляет Палестине статус полноправного члена организации, сообщает Reuters. Проект резолюции предоставит представитель Палестины с обращением к Совету безопасности ООН поддержать документ. В случае положительного решения Палестина получит статус и голос в ООН как у других стран.

В апреле США наложили вето на голосование в СБ ООН по этому вопросу, хотя большинство членов Совета поддержали проект.

Против принятия резолюции выступает Израиль. Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эржан заявил, что рассчитывает на отказ США от финансирования ООН и ее институтов в случае принятия резолюции.

Эта новость появилась на фоне сообщений о начале наземного наступления израильской армии в районе Рафах на юге сектора Газа и захвате одноименного КПП на границе Газы с Египтом.

Стоит отметить, что поддержка резолюции по созданию палестинского государства накануне стала еще сильнее: о ней заявили Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон после встречи в Париже. Они считают, что палестинское государство следует воссоздать в границах 1967 года.