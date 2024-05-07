07 Мая 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Рстелеком

Миллионы минут и тысячи гигабайт: «Ростелеком» составил рейтинг самых интернет-прокаченных сел и деревень Свердловской области

В честь Дня радио и связи, который отмечается 7 мая, «Ростелеком» составил рейтинг самых интернет-прокаченных сел и деревень Свердловской области. В топ вошли только малые населенные пункты, где в 2023 году в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) появились базовые станции мобильной связи.

Михаил Пономарьков, министр цифрового развития и связи Свердловской области:
«В нашем регионе продолжается реализация проекта УЦН 2.0. Всего в Свердловской области с начала его старта было построено 52 базовые станции связи, 29 из них в прошлом году. Все они появились в деревнях и селах с численностью населения до 500 человек. Доступ к связи и интернету получили более 6000 жителей малых и удаленных населенных пунктов. В 2024 году в планах вместе с компанией "Ростелеком" смонтировать еще пять вышек».

Лидерами по голосовому трафику в 2023 году стали поселок Песчаный карьер Верхнесалдинского городского округа (более 453 000 минут), село Щипачи городского округа Богданович (свыше 250 000 минут) и деревня Речелга Пышминского городского округа (почти 216 000 минут). Последние два населенных пункта оказались и самыми интернет-прокаченными. Первое место в топе по потреблению трафика в Сети заняла деревня Речелга Пышминского городского округа (больше 32 000 ГБ), второе – село Щипачи городского округа Богданович (свыше 27 000 ГБ), а третье – деревня Малый Ут Ачитского городского округа (более 21 000 ГБ). Больше всего звонков в экстренные службы было зафиксировано в деревнях Лямпа Ачитского городского округа (24 звонка) и Голякова Слободо-Туринского района (21 звонок), а также в селе Мелкозерово Алапаевского городского округа и поселке Самоцвет Алапаевского района (по 20 звонков в каждом).

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»:
«В честь Дня связи мы подводим итоги потребления трафика в 2023 году, который был нами зафиксирован в малых населенных пунктах региона. Всего жители сел и деревень проговорили по телефону более 3 миллионов минут. Суммарно их разговор длился бы целых восемь лет. Также сельчане активно пользовались интернетом и скачали свыше 385 тысяч гигабайт информации. Столько занимают объем, к примеру, 110 000 серий "Слово пацана", каждый эпизод которого весит около 3,5 гигабайта».

Адресный план строительства базовых станций ежегодно формируется на портале государственных услуг с помощью голосования, организованного Минцифры России. Деревни, поселки и села, получившие наибольшее количество голосов жителей, включаются в адресную программу.

«Ростелеком» реализует проект УЦН 2.0 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Оператор мобильной связи Telе2 выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку станций и поставляет оборудование для строительства.

(2024)|Фото: Рстелеком

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