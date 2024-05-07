Экс-министра транспорта Башкирии подозревают в получении взятки в 5 млн рублей

Бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов задержан за взятку в 5 млн рублей, сообщает Следственный комитет РФ. В рамках дела прошли обыски.

По версии следствия, Клебанов входил в состав совета директоров АО "Башкиравтодор", у которого были заключены договоры на перевозку стройматериалов в рамках реконструкции одной из автомобильных дорог республики.

В мае 2023 года министр потребовал деньги за покровительство и помощь в получении платежей за уже выполненные работы, в противном случае грозил, что денег не будет, сообщили в СК. Руководство компании согласилось дать взятку.

В отношении Клебанова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ранее сообщалось, что 7 мая чиновника уволил глава региона Радий Хабиров.