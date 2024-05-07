Более 1000 летних лагерей примут 122 тысячи детей для оздоровления и отдыха

В Новосибирской области летом 2024 года порядка 122 тысяч юных жителей и гостей региона отдохнут в 1012 организациях детского отдыха и оздоровления. К началу оздоровительного сезона все детские лагеря будут проверены на соответствие необходимым требованиям безопасности.



На подготовку к сезону детского отдыха в этом году в Новосибирской области было выделено порядка 1,1 млрд рублей, в том числе, решением Губернатора на обновление материально-технической базы направлено порядка 500 млн рублей. Средства на эти цели ежегодно увеличиваются. С ходом подготовки к старту нового оздоровительного сезона 7 мая на примере детского оздоровительного лагеря «Солнечный мыс-2», подведомственного региональному министерству труда и социального развития, ознакомился заместитель Губернатора Сергей Нелюбов.

«Мы вошли в активную фазу подготовки к летнему оздоровительному сезону, который стартует 1 июня. Приоритетами проведения кампании являются организация безопасного и содержательного отдыха детей, качественного питания, эффективность оздоровления детей, которая позитивно меняется с каждым годом. В регионе начнут работать 55 загородных оздоровительных, 9 палаточных лагерей и 948 – с дневным пребыванием, при образовательных организациях. Мы планируем охватить всеми формами летнего отдыха и занятости, включая трудоустройство подростков и организацию профильных смен, более 120 тысяч детей. В том числе, ребят в трудной жизненной ситуации, детей участников СВО, работников ОПК, ребят из нашего подшефного Беловодского район ЛНР», – отметил Сергей Нелюбов.

Замгубернатора подчеркнул, что подготовка к сезону идет в соответствии с графиком, специальными межведомственными комиссиями ведутся приемки всех без исключения лагерей на предмет антитеррористической защищенности, оснащенности системами видеонаблюдения, работы лицензированных охранных предприятий. На территориях организаций в обязательном порядке проводятся все санитарно-эпидемиологические мероприятия, противоклещевая обработка, готовятся соответствующие нормам и требованиям корпуса для организации проживания, питания, медобслуживания, занятости детей.

В ходе выездного мероприятия отмечалось, что в Правительстве региона проведена областная межведомственная комиссия по подготовке к летней оздоровительной кампании. Рассмотрены вопросы безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия, организации досуговой деятельности разных категорий детей. В этом году будет организовано более 50 профильных смен разной направленности – патриотической, оздоровительной, культурно-спортивной. Этому придается особое значение, сформирован вожатский корпус, серьезное внимание уделяется подготовке педагогических кадров. Существенно повышены качество и возможности предоставления медицинских услуг.

Как сообщили в пресс-службе Правительства региона, в регионе создаются новые лагеря – с участием федеральных средств строится патриотический центр «Авангард», в этом году откроется дополнительно три палаточных и один стационарный загородный лагерь. При выборе лагеря родителям необходимо проверить наличие организации в реестре лагерей, что будет являться гарантией безопасного и содержательного отдыха ребенка.