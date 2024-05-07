Хедлайнером фестиваля "Дикоросы" от Ural Music Night станет команда Коляда-театра

Организаторы фестиваля сказок "Дикоросы", который пройдет в Екатеринбурге 25 и 26 мая, объявили новых хедлайнеров: ими станут актеры Центра современной драматургии и Коляда-театра.

Напомним, что "Дикоросы" — это фестиваль этники, который объединяет классические формы фольклора и новое их прочтение. Организатором выступает команда уже хорошо известного на Урале фестиваля Ural Music Night. С июня 2021 года перед зрителями выступили 30 театров, к онлайн-трансляции присоединилось порядка 300 тыс. человек, а в прошлом году фестиваль посетило 20 тыс. зрителей всех возрастов.

В этом году площадкой для спектаклей станет ТРЦ "Радуга Парк". 25 мая в 16.40 там покажут "Мойдодыра", а 26 мая в 16.00 артисты Коляда-театра разыграют на сцене спектакль "Маша и Медведь. Мартышка и Гусь". Режиссером театральной платформы фестиваля выступает главный режиссер Центра современной драматургии Антон Бутаков. По его словам, "Мойдодыр" покажет зрителям сказку под совершенно другим углом. Это также станет дебютом молодого и перспективного режиссера Валерии Телегиной.

"В этом году вся театральная программа "Дикоросов" посвящена сказкам. Мы получили феноменальное количество заявок от театров, было очень сложно кому-то отказывать. Круто, что "Дикоросы" стали восприниматься на театральной карте России, как театральный фестиваль", — отметил Бутаков.

На фестивале также можно увидеть яркие постановки и других крупных театров России. С полной программой можно ознакомиться в официальной группе ВКонтакте "Дикоросов". Ранее сообщалось, что еще одни хедлайнером станет группа ИзумRUд, которая 26 мая в 17.00 покажет программу "Баллада о Князе Игоре", поставленную по мотивам памятника древнерусской литературы "Слово о полку Игореве".

Помимо просмотра 20 спектаклей, гости фестиваля могут прогуляться по широкой ярмарке, где представят уникальные украшения, одежду, игрушки и предметы интерьера. Побывать на лекциях ведущих историков, фольклористов, этнографов, филологов и психологов, а также попробовать новое для себя хобби: научиться варить свечи, плести из бисера, рисовать акварелью и играть на необычных музыкальных инструментах.



"Все мероприятия фестиваля рассчитаны на аудиторию разных возрастов, темпераментов и интересов. У нас можно закружиться в хороводе или послушать сказки в глубине парка, громко петь песни и танцевать вместе с артистами или старательно складывать бусинки в новое украшение — провести время хорошо сможет каждый", - добавили организаторы.