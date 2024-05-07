СМИ сообщили о расколе внутри ЕС из-за инаугурации Путина

Внутри Евросоюза произошел раскол из-за разногласий стран-членов объединения по поводу присутствия на инаугурации президента РФ Владимира Путина, сообщает Spiegel.

Как рассказали изданию несколько дипломатов из ЕС, Франция, Венгрия и Словакия хотят отправить своих представителей на церемонию, чтобы сохранить каналы связи с Россией. Другие государства, в частности, ФРГ, настроены скептически и не намерены присутствовать на церемонии.

Напомним, сегодня в Большом Кремлевском дворце (БКД) состоится церемония инаугурации Владимира Путина. Это будет уже пятый срок действующего президента России. Церемония начнется в 12.00 по московскому времени. Инаугурация пройдет стандартно, но с небольшими нюансами. В этот раз будет меньше иностранцев, поскольку ряд стран выступил против участия своих послов в церемонии. Гостей в целом будет меньше, всех разместят в парадных залах Большого Кремлевского дворца, Соборная площадь задействована не будет.