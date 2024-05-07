В 2024 году Югра продолжит восстанавливать подшефную Макеевку

Губернатор Югры Наталья Комарова 2 мая вновь работала в Донецкой Народной Республике (ДНР), в подшефной округу Макеевке. Состоялись встречи с руководством республики и города, проверка реализации инфраструктурного проекта в рамках соглашения о сотрудничестве между автономией и городом, встреча с добровольцами Гуманитарного добровольческого корпуса Югры.

Одним из мероприятий поездки Комаровой стала презентация разработанного специалистами Ханты-Мансийского автономного округа и Донбасса мастер-плана по развитию Макеевки. Мастер-план представила старший научный сотрудник ФГБО ВО "ДонНАСА", доктор экономических наук Елена Балабенко. Губернатор Югры, комментируя мастер-план развития Макеевки, сообщила, что при выделении территорий под промышленное производство необходимо минимизировать экологическую нагрузку промышленных предприятий на окружающую среду, на месте закрытых промышленных объектов создавать индустриальные парки и технопарки.

"Также нужно создавать условия и территории для развития креативных индустрий, это важно для молодых людей – чтобы привлекать молодежь с расчетом на будущее. Об этом говорю, опираясь на наш региональный опыт, поскольку Югра динамично развивалась именно в этом направлении – за короткое время были внедрены огромные изменения", - сказала Наталья Комарова.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что к реализации мастер-плана необходимо подходить ответственно с учетом вложенных ресурсов как федерального центра, так и регионов-шефов.

"Макеевка подходит к этому вопросу достаточно взвешенно. Акценты сделаны абсолютно верно. Мастер-план разрабатывала и продолжает дорабатывать Донбасская академия строительства и архитектуры – а это местные профессионалы, которые понимают все сложности, с которыми сталкивались жители города, и что хотелось бы улучшить. Это созидательная работа, по которой так соскучился Донбасс, и благодаря в том числе и регионам-шефам, в данном случае – Югре, у нас получается все делать", – сказал Пушилин.

По мнению политика, важно заложить в мастер-план развитие пригородных поселков, учитывая опыт Югры. Среди конкретных мероприятий мастер-плана — строительство крупного физкультурно-оздоровительного комплекса. Функционал комплекса был сформирован с учетом запроса населения города и предложений Минспорта ДНР. Здание будет вмещать в себя зал художественной гимнастики, бассейн, зал для игровых видов спорта (мини-футбол, баскетбол, волейбол), зал для единоборств, тренажерный зал, трибуны для зрителей, гостиницу и фудкорты. Общая площадь объекта составит более 20 тыс. "квадратов".

"По уровню и по задумке спорткомплекс сможет привлечь, в том числе, и жителей Донецка. Это очень сбалансированное решение – спасибо за такую задумку", – сказал глава ДНР.

Восстановление подшефного города Югра ведет в соответствии с соглашением о сотрудничестве, которое подписано в мае 2022 г. Документ предусматривает оказание городу и его жителям всесторонней помощи в восстановлении городской инфраструктуры и жилья, поврежденных в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, а также реализацию проектов на территории города, направленных на развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.

В рамках шефской помощи Югра в течение только 2023 г. отремонтировала 131 многоквартирный дом, пять детских садов, три школы. Югорчане пробурили 34 скважины, чтобы восстановить работу котельных и обеспечить теплом жителей 757 жилых домов. На 27 улицах города установили почти 2 тыс. светильников уличного освещения. Заменили 3 км аварийных сетей водоснабжения в микрорайоне Зеленый. У почти 30 тыс. жителей Макеевки сегодня в доме есть чистая вода. Сейчас силами шефа – региона идет благоустройство Аллеи Победы.

В 2023 г. силами Югры восстановлено семь пищеблоков в макеевких школах, в 25 школах Макеевки оформлены школьные пространства, доставлена художественная литература, учебные пособия для школьников 1–11 классов — порядка 94 тыс. экземпляров. Летом 1 тыс. 19 детей из Макеевки отдохнули, прошли медицинскую реабилитацию в Югре, на юге России. 26 воспитанников Дворца детского и юношеского творчества Макеевки приехали в Ханты-Мансийск с танцевальными постановками.

В 2024 г. восстановление продолжится. Как отметила Наталья Комарова, запланировано восстановление пищеблоков в 18 образовательных организациях; завершение ремонта кровли, фасада и инженерных сетей городского дворца имени Джарты; замена 500 светильников уличного освещения; ремонт производственных помещений с оснащением оборудованием Комбината детского питания и 27 объектов электроснабжения. Также в 2024 г. Югрой в Макеевку будет поставлено 15 единиц дорожно-коммунальной техники и 23 резервных дизельных генератора.