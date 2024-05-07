NASA отложило старт первого пилотируемого корабля Boeing

NASA отложило первый старт пилотируемого корабля Boeing к МКС. Сообщается, что запуск корабля с мыса Канаверал во Флориде был отменен из-за заклинивания клапана на ракете Atlas V. Она должна была вывести на орбиту разработанный Boeing корабль Starliner.

Следующее стартовое окно откроется завтра вечером, но пока подтверждения повторной попытки запустить корабль нет.

Starliner рассчитан на экипаж из семи человек, но на борту во время первого пилотируемого запуска будут два военных астронавта: 61-летний экс-капитан ВМС США Барри Уилмор (он будет капитаном) и его второй пилот сунита Уильямс (58 лет). Ожидается, что в случае успеха Starliner пристыкуется к МКС, его экипаж пробудет на станции около недели и отправится обратно.

Boeing разрабатывал проект пилотируемого корабля для NASA параллельно со SpaceX Илона Маска. Конкуренты значительно обогнали Boeing: Crew Dragon уже успешно доставляют астронавтов на МКС, в том числе в рамках программы перекрестных полетов с Роскосмосом.

В 2019-м Boeing запустил Starliner в тестовом беспилотном режиме, тогда капсула не смогла долететь до МКС. В 2022-м году тестовый пуск оказался успешным, корабль долетел до станции и потом благополучно вернулся на Землю. При этом было выявлено несколько серьезных проблем, в том числе с парашютной системой и легковоспламеняющимися материалами электропроводки. Эти недостатки задержали старт пилотируемого корабля на год.