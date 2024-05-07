Алексей Текслер в Челябинской области увеличил объем поддержки ветеранов Великой Отечественной войны

В Челябинской области по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера к празднику Великой Победы инвалиды, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских концлагерей – получат единовременную выплату в увеличенном размере.

Кроме того, впервые выплату получат и труженики тыла. Всего на эти цели из областного бюджета будет истрачено более 70 миллионов рублей.

«В связи с празднованием 79-летия Великой Победы принял решение увеличить в 2,5 раза размер выплаты к празднику до 50 тысяч рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям, жителям блокадного Ленинграда, узникам фашистских концлагерей. Впервые выплатим по 10 тысяч рублей и труженикам тыла. Их вклад в Победу сложно переоценить, – подчеркнул Алексей Текслер и добавил, что в Челябинской области всегда особое внимание оказывается ветеранам Великой Отечественной войны. – Продолжаем помогать с ремонтом жилья, газификацией домовладений. В прошлом году направили дополнительные средства на санаторно-курортное лечение ветеранов войны и труда. В этом году увеличили сумму на санкурлечение в полтора раза. Продолжаем выплачивать ежемесячные денежные пособия детям погибших участников Великой Отечественной войны, которые регулярно индексируются».

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина пояснила, что за выплатой ко Дню Победы никуда обращаться не нужно. Выплаты осуществят в беззаявительном порядке, они будут зачислены либо на лицевой счет в банке, либо направлены через отделение почтовой связи по месту жительства.

Всего выплату получат свыше 4,5 тысячи жителей Южного Урала.

Эти выплаты лишь часть из комплекса мер поддержки, которые оказывают по поручению губернатора Челябинской области в регионе. Ветеранам Великой Отечественной войны, в частности, оказывают матпомощь на ремонт жилья, и подведение к дому газопровода, и установку газового оборудования.



«Размер выплаты на ремонт квартир в многоквартирных домах составляет 40 тысяч рублей, на ремонт жилых домов — 66 тысяч рублей, на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования — 100 тысяч рублей, на капитальный ремонт жилья — 107 тысяч рублей, — пояснила Ирина Буторина. — В 2024 году на это предусмотрено 28 млн рублей. Помощь будет оказана всем 163 ветеранам, обратившимся в органы соцзащиты. Также предусмотрено оздоровление в санаторно-курортных учреждениях».

Также предусмотрено оздоровление в санаторно-курортных учреждениях. Путевки предоставляются вне очереди. Продолжается обеспечение жильем. Всего в Челябинской области за период действия Указа Президента Российской Федерации улучшили жилищные условия около трех тысяч ветеранов войны.

Председатель областного Совета ветеранов Челябинской области Анатолий Сурков, высказывая слова благодарности губернатору, особо подчеркивал уникальность системы мер поддержки ветеранов в регионе.

Решение о повышении выплат ветеранам именно ко Дню Победы общественники региона считают не только очень верным, но и на деле доказывающим уважение органов государственной власти региона к деятельному примеру служения Отечеству заслуженных земляков.

Председатель попечительского совета фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности Игорь Михайлов подчеркивает: «Убежден, что это решение поддерживает абсолютное большинство челябинцев. Низкий поклон и долгих лет активной жизни нашим старшим наставникам, самым любимым и душевно молодым ветеранам».

Помимо материальной поддержки на Южном Урале трепетно относятся к организации поздравлений с великим праздником Победы. Подготовлены поздравительные письма инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам концлагерей, членам семей погибших участников специальной военной операции. В ближайшее время открытки поступят в муниципалитеты Челябинской области.