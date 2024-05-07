07 Мая 2024
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Экономика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Промышленный комплекс Челябинской области показывает лучшую в УрФО динамику роста

Индекс промышленного производства (ИПП) Челябинской области в очередной раз показывает хорошие темпы роста в текущем году. За январь-март 2024 года его значение составило 102,0% в сравнении с показателями 1 квартала прошлого года.

При этом особую динамику роста показали две группы: водоснабжение, водоотведение и пр. (+10,9%) и обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (+2,8%).

Важно отметить, что темпы прироста объёмов промышленного производства на Южном Урале (+2,0%) выше средних темпов по УрФО (+1,4%).

При этом, в целом по России 74 субъекта РФ имеют рост промышленного производства, а 11 снижение данного показателя.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Губернатор Алексей Текслер отметил: «Последние два года фиксируем резкое увеличение объемов производства. Это связано и с оборонной тематикой, и с тем, что мы – одни из лидеров импортозамещения, и наша промышленность активно работает».

Рост промышленного производства положительно сказывается и на социально-экономическом положении региона.

Напомним, что рост валового регионального продукта (ВРП) по итогам прошлого года составил около 8%, что выше среднероссийского показателя, прирост объемов промышленного производства составил порядка 11%, в обрабатывающих отраслях – 13%. Достигнуты рекордные темпы роста в стройкомплексе региона - 2,1 млн кв. метров жилья.

Среднемесячная зарплата в регионе за год увеличилась на 16,6%. Реальная зарплата, с учетом инфляции, выросла на 10%, реальные среднедушевые доходы – на 7%. С 1 января 2024 года повышены доходы бюджетников на 12%.

Стоит отметить, что успехи челябинских промышленников, как отмечают эксперты, это в значительной степени результат совместной работы бизнеса и региональных властей.

“Челябинский регион с точки зрения финансовой поддержки уникален. У нас есть ряд программ, где поддержка оказывается в форме грантов, это не возвратные деньги, это деньги, которые получают и тратят производственники по понесенным затратам”, — отмечал на встрече с промышленниками региона директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.

Коллаж, рост промышленного производства(2024)|Фото: Накануне.RU

На федеральном уровне также отмечают конструктивный диалог бизнес-сообщества с правительственными структурами региона.

Замдиректора департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ Дмитрий Королев особо отмечал, что в Челябинской области проводится большое количество мероприятий, где коллеги из разных отраслей делятся опытом, до них подробно доводится информация о мерах федеральной поддержки, поэтому регион так активно ими пользуется.

"Большое количество мероприятий в Челябинской области проводится с участием бизнеса, где рассказывается о мерах поддержки. В регионе действительно очень хорошая практика. Наверное, прежде всего потому что есть, о чем рассказать. В регионе реализуются серьезные инвестиционные проекты, область активно пользуется мерами федеральной поддержки. Это очень круто", - подчеркивал Дмитрий Королев в ходе челябинской конференции «Инструменты поддержки промышленности — 2024”.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Губернатор Алексей Текслер на заседании Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области по итогам 2023 года, озвучивая ряд первостепенных задач для региона, отмечал: «Мы не просто сохранили стабильность в работе всех базовых отраслей. Благодаря активной позиции бизнеса и мерам господдержки федерального и регионального уровня, предприятия наращивали объемы производства, инвестировали в развитие. Совокупный объем господдержки промышленности составил за год почти 33 миллиарда рублей, не считая мер по развитию производства по линии гособоронзаказа. Что касается инвестиций, мы рассчитываем на рост в 20% или больше»,

Теги: рост промышленности, индекс промышленного производства, ehaj?


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