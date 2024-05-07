07 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесли законопроект о социально значимых фильмах

В законодательстве могут закрепить понятие "социально значимый фильм" и установить обязанность государства создавать условия для проката и показа таких картин. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
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Как отмечают авторы инициативы, поддержка производства и проката российских фильмов, направленных на нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие, значится среди задач государственной культурной политики, утвержденных указом президента РФ. Однако на деле фильмы, несущие мощный нравственный и гражданско-патриотический посыл, с трудом доходят до широкого зрителя. Нет системного подхода к их поддержке в прокате.

Фильмы, которые соответствуют традиционным российским духовно-нравственным ценностям и формируют гордость за страну, должны быть выделены в особую категорию. Законопроект предлагает назвать их "социально значимыми фильмами" с последующим выделением бюджетных средств на продвижение таких картин. Необходимо внести соответствующие изменения в закон о господдержке кинематографии. Минкультуры будет принимать решение о 100%-м госфинансировании сметной стоимости проката таких фильмов. Это позволит увидеть их широкому российскому зрителю.

Как сообщила председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, инициатива предварительно согласована с заинтересованными ведомствами. Она надеется на принятие закона, который пойдет на пользу отечественной культуре и поможет в расстановке приоритетов.

Решение о признании фильма социально значимым должен принимать специально экспертный совет. Соавтор законопроекта депутат и народный артист России Дмитрий Певцов считает, что туда должны входить обычные люди, в том числе многодетные матери, силовики, учителя, представители традиционных конфессий. Они не пропустят грязь. Но как будет на самом деле, неизвестно.

Теги: фильм, кинематограф


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