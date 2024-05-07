С управляющей компании взыскивают восемь миллионов за гибель жительницы Березников

Прокуратура добивается взыскания 8 млн руб. с управляющей компании "ЖПЭТ" за гибель 36-летней женщины от схода льда с крыши дома №10 по Проспекту Советский в Березниках.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, трагедия произошла днем, 18 марта. Пострадавшая скончалась на месте.

У нее осталась 11-летняя дочь. Единственный родственник девочки является инвалидом второй группы. Прокуратура направила исковое заявление о компенсации морального вреда в их пользу. Иск находится на рассмотрении в Березниковском городском суде Пермского края.

Также прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).