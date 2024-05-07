"Че зыришь?" В Нижнем Тагиле двое взрослых избили семиклассника

В Нижнем Тагиле двое парней 19 и 20 лет избили семиклассника только за то, что тот посмотрел на них. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе МУ МВД России "Нижнетагильское".

По данным СМИ, двое семиклассников играли после школы и один из них пересекся взглядом с одним из нападавших. Со словами "Че зыришь?" парень подошел к школьнику и несколько раз ударил по голове. Когда подросток упал, к обидчику подошел друг и уже вдвоем они начали приставать к школьнику с вопросами о его одежде, после чего еще раз ударили.

Спасли несовершеннолетнего прохожие, которые вызвали полицию. Подростка госпитализировали с ЧМТ, сотрясением и переломом костей под глазом. В МВД добавили, что личности нападавших удалось установить быстро - это местные жители, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

"По данному факту в отделе полиции 17 МУ МВД России "Нижнетагильское" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ. Установлены личности обидчиков несовершеннолетнего. Опрошены, дали признательные показания. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводятся необходимые оперативные мероприятия и следственные действия", - сообщили в полиции.



