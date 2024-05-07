Владельцы "Макфы" предложили мировую по иску Генпрокуратуры с выкупом части акций

Владельцы АО "Макфа" предложили выкупить акции своей компании, сообщил РБК адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

По его словам, в рамках мирового соглашения "нынешний владелец выкупит предприятие, а государство войдет в его управление". Кроме того, ежегодно 1 млрд рублей будет направляться на благотворительные цели, связанные со специальной военной операцией.

Предложение о мировом соглашении направлено в Росимущество и Генпрокуратуру.

По словам адвоката, переход предприятия под управление государства может привести к остановке производства из-за санкций и проблем с обслуживанием иностранного оборудования, что грозит дефицитом хлебобулочных изделий в регионе.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура намерена обратить в доход государства акции "Макфы". Изначально утверждалось, что по делу о деприватизации "Макфы" арестованы активы Юревича и Белоусова на 100 трлн рублей. Позже стало известно, что иск к "Макфе" и аффилированным лицам заявили на 46 млрд, а не на 100 трлн.

Напомним, по мнению Генпрокуратуры, бенефициары компании Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах государственной власти, в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения. Юревич с 2000 по 2005 гг. являлся депутатом Госдумы, а до 2010 г. был главой Челябинска. Впоследствии до 2014 г. он занимал пост губернатора Челябинской области. Белоусов в 2011-23 гг. был депутатом трех созывов Госдумы. В иске сказано, что ответчики "использовали для достижения собственных бизнес-интересов" высокое положение во власти. По закону, они должны были отказаться от ведения бизнеса.

Юревич и Белоусов находятся за границей, они объявлены в международный розыск.