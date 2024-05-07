Министру транспорта Башкирии вменили получение взятки

Министру транспорта и дорожного хозяйства республики Башкортостан Александру Клебанову вменили получение взятки в особо крупном размере. Сегодня, 7 мая, чиновника уволил глава региона Радий Хабиров.

Хабиров принял решение об увольнении Александра Клебанова сразу, как только подтвердилась информация о совершенном преступлении. Руководитель региона неоднократно заявлял, что в его команде не место казнокрадам и взяточникам, пишет портал главы Башкортостана.

Клебанов родился 20 августа 1976 г. в Москве. Окончил Российский университет дружбы народов, прошел переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Трудовую деятельность начал в 1990 г. слесарем в Управлении механизации № 2 треста Мосстроймеханизации № 1.

В 1992-2017 гг. – занимал руководящие должности в коммерческих организациях. В 2018-21 гг. – начальник управления транспортного обслуживания Министерства транспорта Пермского края. В 2021-22 гг. – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан, потом стал министром.