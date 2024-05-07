"Река смерти". В Тисе выловили тела шести мужчин, пытавшихся выехать за границу

В приграничной реке Тисе были выловлены тела шести мужчин, вероятно, пытавшихся выехать с Украины из-за ужесточения мобилизации. Об этом сообщил местный журналист Виталий Глагола. Четыре трупа были обнаружены на украинской стороне, два - со стороны Румынии. Одному из них едва ли было 20 лет.

Это уже не первый подобный случай. В конце апреля пограничники обнаружили в реке тела двух мужчин. Это был 24-й документально зафиксированный случай гибели мужчин, пытавшихся преодолеть реку, чтобы нелегально покинуть Украины. Скольким это удалось, неизвестно. Река имеет ширину несколько десятков метров, но сложна для переплытия из-за быстрого течения в горной местности.

В апреле The New York Times опубликовала статью, в которой Тиса была названа "рекой смерти". Бурлящая вода коварна, ее берега крутые и скользкие от грязи, а русло реки покрыто острыми, скрытыми под водой валунами. Но людей это не останавливает. Перспектива близкой свободы влечет их на ту сторону реки. И тот факт, что тысячи украинских мужчин предпочли рискнуть и поплыть, а не быть отправленными на фронт воевать за Зеленского, подчеркивает сложность положения, в котором он находится.

"Солдаты говорят, что из-за высокого уровня потерь быть призванным в армию - это все равно что получить билет на фронт в один конец", - говорится в статье.

По данным румынских властей, с начала СВО Тису, по всей видимости, удалось переплыть более чем 6 тыс. украинцев. Именно столько украинцев проникли в Румынию нелегально. Некоторые также пытаются выбраться через горные тропы. Это сильно изменило характер контрабанды в Карпатах. Если раньше она была связана с контрафактными сигаретами, то теперь почти полностью превратилась в бизнес по сопровождению лиц, бегущих от режима. Так, стоимость помощи при пересечении границы сегодня выросла до 10 тыс. долларов с 2 тыс. поначалу, в то время как за контрабандный провоз рюкзака с сигаретами платят всего 200 долларов. Контрабандисты стали нанимать цыган-проводников, чтобы выводить людей с Украины.

Накануне украинская журналистка Наталья Мосейчук заявила, что мужчинам на Украине скрыться не удастся - их "песенка недолго будет играть, потому что СБУ постучит в двери каждому". А все будут отправлены в военкомат воевать за режим. Поэтому лучше всем молчать и не говорить ничего лишнего, что вредит режиму.

В начале апреля Украина подала в Совет Европы письменное заявление о частичном отказе от соблюдения европейской Конвенции о защите прав и свобод человека. Отныне ограничиваются неприкосновенность жилья, тайна переписки, телефонных переговоров и другой корреспонденции, невмешательство в личную и семейную жизнь,

свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать и возвращаться на территорию Украины, право на свободу мысли и слова, свободное выражение взглядов и убеждений, право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию, право на проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций, право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом и др. Как пишут украинские телеграм-каналы, Запад закрыл на это глаза ради беспощадной мобилизации сотен тысяч украинцев.