Опрос: свердловчане предпочитают пляжный отдых

Большинство свердловчан предпочитают пляжный отдых. Об этом Накануне.RU сообщили в службе исследований hh.ru.

Согласно результатам опроса, 59% жителей Свердловской области собираются пойти в отпуск в этом году. У 7% таких планов нет, а 2% оформят отпуск, но почему-то не пойдут в него.

При этом почти каждый третий (32% опрошенных) еще не определился со своим отдыхом. 73% свердловчан собираются отдыхать на пляже, 41% предпочитают активный отдых. По 34% набрали варианты "Экскурсионные туры" и "СПА, санаторно-курортный отдых".

Любопытно, что большинство опрошенных так или иначе работают во время отпуска. 7% делают это всегда, 9% – часто, 27% – иногда, 18% – изредка. Лишь 34% вообще никогда не занимаются рабочими задачами в отпуске.

Ранее другой опрос показал, что почти 10% работающих екатеринбуржцев не ходили в отпуск больше двух лет.