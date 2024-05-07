07 Мая 2024
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Фото: Reuters/Kacper Pempel

Лидер группы "Земляне" отказал югорчанину в выплатах за два подбитых американских танка Abrams

Лидер группы "Земляне" Владимир Киселев отказал участнику СВО из ХМАО с позывным "Десант" в выплатах за два подбитых американских танка Abrams.

Как сообщает NEFT, заявление о поощрении бойцов за ликвидацию западной техники Киселев сделал на Петербургском международном экономическом форуме. Его поддержали телеведущая Юлия Барановская, певица Любовь Успенская и другие звезды отечественной эстрады.

Изданию представители Киселева сообщили, что боец из Югры не сможет получить выплаты за два сбитых западных танка, поскольку Владимир Киселев якобы обещал выплаты именно за немецкие танки Leopard, а про американские Abrams не говорил.

Несмотря на заявление "Русской Медиагруппы" на сайте издания "СтарХит" опубликовано видео от 14 июня 2023 года. (снятое в ходе ПМЭФ). На записи Владимир Киселев пообещал, что премии российским бойцам будут платить и за немецкие Leopard, и за американские Abrams.

"Мы победители и лауреаты премии РУТВ. Свой денежный эквивалент в размере одного миллиона рублей каждый передаем нашим бойцам, которые находятся на линии соприкосновения. Каждый подбитый, каждый завоеванный танк Leopard и Abrams мы будем премировать совместно с Министерством обороны", — заявил Киселев во время вечеринки "Русской медиагруппы" в первый день Форума.

Напомним, спецназовцу из Югры удалось за одну ночь подбить два танка. Позже с помощью беспилотника бойцы определили, что уничтожили американские Abrams.

Теги: Земляне, Abrams, выплаты


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