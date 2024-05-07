Сегодня Путин в пятый раз пройдет процедуру инаугурации

Сегодня в Большом Кремлевском дворце (БКД) состоится церемония инаугурации Владимира Путина. Это будет уже пятый срок действующего президента России. После его окончания, 7 мая 2030 г., по продолжительности правления (2000-2030) нынешний глава государства приблизится к Ивану IV (Грозному) (правил с 1533 по 1584 гг.) и Екатерине II (возглавляла страну в 1762-96 гг.).

Церемония начнется в 12.00 по московскому времени. Инаугурация пройдет стандартно, но с небольшими нюансами. В этот раз будет меньше иностранцев, поскольку ряд стран выступил против участия своих послов в церемонии. Гостей в целом будет меньше, всех разместят в парадных залах Большого Кремлевского дворца, Соборная площадь задействована не будет.

Прошлая процедура, 2018 г., прошла по традиционному сценарию, в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Туда избранный глава государства отбыл из своего рабочего кабинета. Впервые к Большому Кремлевскому дворцу его доставил автомобиль проекта "Кортеж" российского производства. Церемония как обычно была выдержана в традиционном стиле: сотрудники почетного караула были облачены в обмундирование, стилизованное под времена Российской империи, вдоль дороги по пути следования президентского кортежа стояли всадники. В этой связи интересно, что комендант Кремля, генерал-лейтенант Сергей Хлебников обратился к Владимиру Путину "товарищ президент".

После инаугурации глава государства принял командование войсками и небольшой парад. Затем глава государства пообщался с зрителями церемонии, охотно позируя для многочисленных камер мобильных телефонов. Также прошла краткая служба в Успенском соборе Кремля. Весь описанный ритуал разработан еще во время предшественника Путина, Бориса Ельцина, и позже скорректирован лишь частично – церемонию перенесли из здания Дворца съездов в Большой Кремлевский дворец, пишет Интерфакс.

Шесть лет назад в честь очередного вступления Путина в должность выпустили марку. На ней изображены Спасская башня Кремля и памятная надпись. К выпуску издан конверт первого дня и изготовлены штемпеля первого дня для Москвы и Санкт-Петербурга. Художником-дизайнером тематической марки выступил Сергей Ульяновский. Марка размером 37 на 37 мм и номиналом 22 руб. издана тиражом в 252 тыс. экземпляров.