Защита "крабового короля" Кана обжаловала приговор за организацию убийства

Защита предпринимателя Олега Кана, называемого "крабовым королем", подала апелляционную жалобу на приговор по делу об убийстве по найму.

"Адвокат передал в суд апелляционную жалобу", - сообщили ТАСС в Приморском краевом суде. Дата рассмотрения не уточняется.

26 апреля суд заочно приговорил рыбопромышленника к 17 годам колонии строгого режима по обвинению в организации убийства бизнесмена во Владивостоке в 2010 году. Кроме того, суд взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому.

В феврале 2020 года дальневосточный бизнесмен был заочно арестован Хабаровским краевым судом. Кан объявлен в международный розыск.

Ранее Генпрокуратура назвала инсценировкой информацию о смерти "крабового короля". О том, что Кан умер, заявили его адвокаты, в связи с этим попросив закрыть дело в отношении бизнесмена.