В Китае успешно испытан самолет для спасательных операций на воде

Созданный китайскими специалистами самолет AG600 успешно испытан на пригодность к проведению спасательных операций на воде.

Испытания прошли несколько недель назад на одном из водохранилищ в городе Цзинмэнь центральной провинции Хубэй, уточняет ТАСС. Гидросамолет предназначен для нужд гражданской авиации и сконструирован специально для борьбы с лесными пожарами и проведения спасательных операций. Максимальная взлетная масса AG600 составляет 53,5 т. Он может развивать скорость до 500 км/ч.

Осенью 2023 г. в КНР накануне первого полëта российского Ил-96-400М впервые представили широкофюзеляжный авиалайнер C929 разработки китайской COMAC. После прекращения сотрудничества с Россией и замены названия проекта CR929 обратно на C929 (т.е. China-Russia сменилось на просто China), ориентиром для китайского лайнера в плане ТТХ стал Boeing 787-8. Первый полет С929 должен состояться в 2030 г. а первая поставка покупателю — до 2035 г.

Крупный китайский вичат-канал "Волны Южно-Китайского моря" обратил внимание на то, что в России "после расставания с КНР" уже совершил свой первый полет Ил-96-400М, и после отказа от CR929 Москва "обнаружила, что ее платформа Ил-96 более привлекательна".