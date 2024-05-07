Энергетики вернули свет всем свердловчанам, пострадавшим от снегопада

Всем жителям Свердловской области наконец вернули электроснабжение. Проблемы с электричеством возникли после сильного снегопада в минувшие выходные, однако уже сегодня ночью все последствия непогоды были устранены, сообщает официальный Telegram-канал Минэнерго.

"Энергетики восстановили электроснабжение всех потребителей в Свердловской области, которое было нарушено из-за непогоды", — говорится в сообщении.

Напомним, непогода оставила без электричества порядка 74 тыс. человек. В компании заблаговременно перешли на режим повышенной готовности. В пик разгула стихии в час энергетики фиксировали до 10 отключений оборудования. Для восстановления подачи электричества приходилось расчищать проездные пути, убирать упавшие на объекты деревья, высота которых в некоторых случаях достигала 20-30 метров.