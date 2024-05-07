Игнашевич резко раскритиковал судейство в матче "Урала" и "Балтики"

Главный тренер калининградской "Балтики" Сергей Игнашевич резко раскритиковал судейство в матче РПЛ против екатеринбургского "Урала".

Накануне балтийцы проиграли в Екатеринбурге. Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. После матча Игнашевич не стеснялся в выражениях.

"Ключевой эпизод это судейство. Мы не могли контролировать мяч, нам не свистелись фолы, а все спорные моменты, ауты, придуманные штрафные… Мы не смогли справиться с давлением и допустили ошибку в конце игры. Но ключевой момент – позорное судейство, так нельзя судить, мне кажется, в РПЛ", - цитирует Игнашевича "Матч ТВ".

Матч между "Уралом" и "Балтикой" судила бригада арбитра Сергея Иванова.