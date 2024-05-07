07 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

30% опрошенных россиян мечтают о квартире

30% мечтают о квартире.

Как говорится в результатах исследования Anderida Financial Group, которое проводилось среди жителей городов-миллиоников, 25% опрошенных назвали в качестве материальной мечты загородный дом, 23% — автомобиль, 15% — путешествие или о переезд в другую страну. 7% указали другие желания, среди которых получение образования, открытие бизнеса, покупка зарубежной недвижимости, яхты и так далее.

На вопрос, "верите ли вы в то, что мечта исполниться", утвердительно ответили только 30% граждан. Остальные подвергли сомнению, что смогут реализовать мечту без использования кредитов и в принципе позволить себе "мечту".

Также выяснилось, что 35% участников исследования не хватает свыше 5 млн руб. для реализации задуманного. Еще 29% недостает от 3 млн руб. до 5 млн руб., 22% — от 500 тыс. руб. до 3 млн руб., 10% — до 500 тыс. руб., сообщают "Известия".

Теги: соцопрос, квартира, жилье, дом, автомобиль


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