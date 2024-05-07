07 Мая 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Трудовые резервы оценили в 5,6 млн человек

В России недоиспользованная рабочая сила составляет около 5,6 млн человек.

Как следует из статьи ведущего научного сотрудника Института экономики РАН Марины Баскаковой, в число трудовых резервов входят безработные (2,5 млн человек), потенциальная рабочая сила (0,7 млн граждан), а также тех, кто трудиться хочет, но не ищет работу и не готов приступить к ней в настоящее время (2,4 млн).

Профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что реальный размер трудовых резервов может быть меньше, потому что часть россиян работает без оформления трудовых отношений.

Многие граждане не могут найти место из-за недостаточного опыта, знаний, возраста, отсутствия подходящих им вакансий, говорит доцент базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Одним из главных направлений по снижению численности недоиспользованной рабочей силы может стать сокращение неформальной занятости, сообщают "Известия".

Напомним, ситуация на рынке труда за 2024 года грозит обернуться "революцией в области зарплат". Заработки на СВО и дефицит кадров "на гражданке" вынуждают работодателей повышать зарплаты. По оценкам экспертов, сегодня в стране не хватает более 4 млн работников, и кардинального улучшения этой ситуации пока не предвидится.

Теги: работа, занятость


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