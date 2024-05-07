73% россиян покупают продукты в федеральных торговых сетях

Любимыми местами для покупок для большинства граждан являются федеральные торговые сети, которые выбрали 73% россиян.

Согласно опросу Института развития предпринимательства и экономики, который провел общефедеральное исследование стратегии покупателей из 71 региона страны, самые высокие цены, по мнению россиян, в несетевых магазинах — 56% и на рынках — 40%. В ряде регионах отмечена нехватка магазинов федеральных торговых сетей и дешевых дискаунтеров. Среди аргументов в пользу федеральных сетевиков — низкие цены, широкий ассортимент и близость к дому.

Однако жители некоторых субъектов отмечают такую проблему, как недостаточное присутствие крупного ритейла, выражающееся в нехватке магазинов у дома и в особенности — дискаунтеров. Стоимость остается важнейшим фактором при выборе товаров — это четвертый по значимости критерий после ассортимента, близости к дому и промоакций. Также растет спрос на качество продукции, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в России совокупная наценка на социально значимые товары снизилась в 2,5 раза, до 6,4% по итогам 2023 года. Речь идет о таких продуктах, как говядина, свинина, мясо птицы, масло, чай, овощи, молоко и другие - всего чуть более 20 категорий.