В России появится банк биоматериалов здоровых людей

Крупнейший в России банк биоматериалов здоровых людей появится в Сеченовском университете Министерства здравоохранения.

Его основная задача - как можно раньше обнаружить изменения в показателях крови и мочи, указывающие на повышение рисков развития тех или иных заболеваний. Медики смогут увидеть и предотвратить угрозу патологии на самых ранних стадиях. Как заявила директор нового биобанка Анна Семина, однажды получив биоматериал, врачи начнут отслеживать донора на протяжении всей его жизни.

"Будем знать, чем он заболел, — гипертонией, раком, чем-то еще. А потом посмотрим, как изменялись результаты анализов, и ретроспективно найдем те, которые были связаны с ранними стадиями болезни или повышенным риском ее развития. Это очень сложная задача, в том числе и технологически. Но результаты таких исследований позволят отслеживать минимальные колебания показателей и прогнозировать риск развития заболевания задолго до его начала", — отметила эксперт.

По словам разработчиков, собранные биоматериалы дадут возможность комплексно оценивать состояние организма, рассчитывать биологический возраст, прогнозировать факторы, связанные со старением и образом жизни. Это позволит давать врачам рекомендации по изменению образа жизни пациента.

Необходимые биоматериалы можно будет получить во время обычных медосмотров и диспансеризаций. Заполнив соответствующие документы об информированном согласии, доброволец будет сдавать кровь или иной материал для дальнейшего изучения, сообщают "Известия".