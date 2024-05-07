Шольц: в ЕС есть консенсус по поводу использования доходов от российских активов

Европейский союз пришел к консенсусу по поводу использования доходов от замороженных активов России на военные нужды Украины.

Как заявил глава правительства ФРГ Олаф Шольц, "мы хотим использовать непредвиденную прибыль от российских замороженных активов". Речь идет о сумме в несколько миллиардов в год.

"Мы также пришли там к соглашению, которое сейчас финализируется, о том, что мы также хотим использовать около 90% этих средств для оборонных целей обороны Украины", — заявил канцлер.

Ранее стало известно, что десять западных экспертов в области юриспруденции из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США признали конфискацию замороженных российских активов законной.