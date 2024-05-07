В Липецкой области запретят мигрантам работать в такси и логистике

Власти Липецкой области запретят работать мигрантам в такси и логистике.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на оперативном штабе принято решение о запрете привлечения иностранных работников по патенту по нескольким направлениям. Как ожидается, это позволит сделать рынок в этих сферах более безопасным и увеличить количество вакансий для россиян.

Не исключено, что в дальнейшем для мигрантов ограничат возможность трудоустройства и в других отраслях.

В марте трудовым мигрантам запретили работать в общественном транспорте, такси и в сфере телекоммуникаций в Воронежской области. 15 апреля правительство Новосибирской области запретило в 2024 году привлекать мигрантов для работы в такси и розничной торговле табачными изделиями и напитками.