ЕС предложил ввести санкции против российского аналога SWIFT

В рамках 14 пакета антироссийских санкций Евросоюз предлагает запретить использование Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России (отечественный аналог SWIFT).

Кроме того, ЕС предлагает запретить работу транспортных компаний, которые хотя бы на 25% принадлежат РФ, а также ввести ограничения в отношении еще десятка физических и юридических лиц. Предлагается также запретить импорт российского гелия, ужесточить ограничения на экспорт марганцевой руды и других редкоземельных компонентов, запретить доступ в порты примерно для 11 морских судов, подозреваемых в пособничестве военным действиям России, сообщает Bloomberg.

Россия запустила СПФС в конце 2014 года после введения санкций из-за присоединения Крыма.

Ранее сообщалось, что Европейский союз рассматривает возможность введения санкций в отношении российского газового проекта "Арктик СПГ-2", который находится под ограничениями США с ноября 2023 года.