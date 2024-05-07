Депутат рассказала о льготах для подвергающихся обстрелам регионов РФ

Депутаты Госдумы на заседании 6 мая обсудили вопрос создания свободной экономической зоны в приграничных регионах РФ и преференциях для Белгородской, Брянской и Курской областей.

Как заявила депутат Наталия Полуянова, речь идет о таких льготах, как обнуление федеральной части налога на прибыль, понижение ставки страховых взносов до 7,6%, возможность обнулить земельный налог и налог на имущество, процедура свободной таможенной зоны, нулевой акциз на жидкую сталь и другое. 6 мая состоялось обсуждение проекта закона в первом чтении, далее законодатели рассмотрят поправки. В частности, предлагается рассмотреть возможность снижения ставки кредитования.

Полуянова указала, что из-за обстрелов предприятия несут огромные потери и испытывают множество трудностей, однако люди продолжают работать на производствах. Главной задачей она считает поддержку и сохранение кадрового, экономического и производственного потенциала приграничных регионов, сообщает "РЕН ТВ".

Ранее Курская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников.