07 Мая 2024
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Образование В России
Фото: avito.ru/скрин

Российские школьники смогут выиграть поездку в Москву за лучший сценарий для "Цифрового ликбеза" про Ряпушку Варю и Налима Максима

Авито запускает первый собственный сезон во всероссийском образовательном проекте «Цифровой ликбез». Во всех школах страны пройдут уроки, где покажут ролики о приключениях Ряпушки Вари и ее друзей, которые учатся правилам безопасных покупок и тренируются грамотно размещать собственные объявления в сети. Все школьники, прошедшие урок от Авито, смогут принять участие в конкурсе и придумать собственную историю для нового ролика. Победители конкурса получат подарки и билеты на экскурсию в московский офис компании. Найти ролики и методические рекомендации для учителей можно на сайте проекта Цифровойликбез.рф.

(2024)|Фото: avito.ru/скрин

Ролики от Авито посвящены правилам совершения сделок в интернете. Ряпушка Варя и ее друг Налим Максим узнают, как выбирать надежных продавцов и товары, безопасно общаться, оформлять доставку, познакомятся с правилами размещения объявлений. Помогает им в этом старшая сестра Вари Полина, которая объясняет, как отличить надежного продавца, как использовать инструменты защиты крупных интернет-платформ, что такое модерация, и где искать правила работы с сайтами.

Наталья Юматова, директор департамента доверия и безопасности Авито так комментирует инициативу: «Крупные компании уделяют огромное внимание защите пользователей и внедрению технологий защиты на своих платформах. Самым уязвимым звеном всегда была и остается человеческая психика, и важно, чтобы дети учились безопасности в онлайн пространстве, как только начинают пользоваться мобильным телефоном. Авито не первый год реализует проекты, направленные на повышение цифровой грамотности детей и взрослых. Мы уверены, что герои, созданные нами для Цифрового ликбеза», помогут ребятам увереннее чувствовать себя в интернете, а их родителям — меньше волноваться о безопасности детей».

(2024)|Фото: avito.ru/скрин

В поддержку старта своего дебютного сезона «Цифрового ликбеза» Авито запускает конкурс для школьников. Чтобы принять в нем участие, нужно предложить свой сценарий для новых приключений Вари и ее друзей и прислать его на адрес school@avito.ru. Итоги будут подведены в начале сентября. Десять авторов, чьи сценарии войдут в шорт-лист, получат специальные подарки от Авито и смогут попасть на экскурсию в московский офис компании. Если победитель живет в другом городе, организацию поездки для него и сопровождающего взрослого компания берет на себя. А два лучших сценария лягут в основу новых серий «Цифрового ликбеза» в следующем учебном году.

(2024)|Фото: avito.ru/скрин

Ольга Франчук, заместитель директора направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» говорит: «Наш партнер Авито в новом сезоне «Цифрового ликбеза» поднимает крайне важную тему, которая касается безопасных сделок в интернете. Сервисы по размещению объявлений, поиску товаров и услуг стали для нас привычными, но в то же время необходимо проявлять бдительность и уметь защитить себя и близких от схем злоумышленников. Вместе с героями мультфильма на простых и понятных примерах пользователи смогут подробнее узнать о том, как публиковать объявления, отличить надежного продавца или платформу, как совершать безопасные сделки, а также оформить покупку и доставку без лишних сложностей».

О проекте: «Цифровой ликбез» – всероссийский просветительский проект, организованный АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения и Минцифры России. Ведущие ИТ-компании страны разработали серию видеороликов, в которых простым языком рассказывают о правилах безопасного поведения в интернете. Вместе с роликами разработаны методические материалы для педагогов, которые помогут им встроить видеоролики в учебный процесс и внеурочную деятельность для наглядного объяснения тех угроз, с которыми может столкнуться ребенок.

Теги: авито, интернет, цифровой ликбез, цифровая экономика, образовательный проект


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