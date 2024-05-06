В Тюменской области река Тобол прибывает в Заводоуковске

Губернатор Тюменской области Александр Моор привел свежие данные об уровне воды в различных населенных пунктах региона. Река Тобол продолжает прибывать в Заводоуковском городском округе: за прошлые сутки – до плюс 25 см.

"Напряженная ситуация складывается в деревне Пономарева. Чтобы вода не перелилась через временную насыпь, сотрудники дорожных служб, спасатели и добровольцы повышают ее уровень мешками с грунтом. Ликвидируют протечки. Но река поднимается, поэтому решили параллельно рядом возвести новую насыпь. Выше на метр и прочнее. Также с паводком борются в селе Новолыбаево", - написал Моор в своем telegram-канале.

В зонах вероятного подтопления заранее проводилась эвакуация населения. Большая вода отрезала три населенных пункта, затоплено несколько участков дорог. Рассматривается вопрос открытия лодочной переправы.

Утром Моора сообщал о том, что вода в реке Ишим в Викуловском районе области по-прежнему прибывает. Рекорд 2017 г. в селе Викулово превышен на 71 см. В остальных муниципалитетах, расположенных в русле реки Тобол, ситуация пока спокойная. Зафиксировано устойчивое снижение уровня воды в Казанском, Ишимском, Абатском районах, городе Ишиме. Угроза для федеральной трассы исчезнет, когда в селе Абатское река Ишим снизится примерно еще на 70 см.