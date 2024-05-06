В Москве перед инаугурацией Путина включат отопление

В Москве из-за плохой погоды – по ночам столбик термометра может опуститься ниже нуля – включат отопление.

"Приняли решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты. Подача тепла продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, позволяющих завершить отопительный сезон", - написал в своем telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Непогода сковала не только Москву. Например, в прошлые выходные в Свердловской области введены ограничения дорожного движения на междугородних трассах из-за аномальной погоды - в регионе всю ночь шли снег и ледяной дождь. На Пермском тракте всю ночь стояла пробка из автомобилей, и только к утру машины начали раздвигать для прохождения техники. Из-за обледенения проводов на перегонах Ильмовка – Ревда, Ревда – Решеты, Решеты – Седельниково Свердловской железной дороги задержаны поезда. Из-за непогоды без электричества остались 74 тыс. жителей 24-х населенных пунктов, в том числе в Дегтярске, Ревде, Полевском, Первоуральске, Новоуральске, Сысерти, Горном Щите. Пришлось отменить различные междугородние автобусы. Из-за непогоды задержаны более 30 поездов.