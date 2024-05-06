Армия Украины начала переброску в Донбасс резервов

Началась переброска резервов подразделениям, которые находятся в подконтрольной Украине части ДНР.

"Принял все необходимые решения по усилению обороны резервами, выделению дополнительного количества ракет, боеприпасов, средств РЭБ и БПЛА", - приводит "Ъ" слова главкома Вооруженных силу Украины Александра Сырского, опубликованные в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной).

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу привел данные о потерях ВСУ в зоне специальной военной операции в 2024 г.

"Ежесуточные потери противника в апреле возросли до 1 тыс. военнослужащих. Всего за этот год они превысили 111 тыс. человек, 21 тыс. единиц вооружения и военной техники", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом армии России.