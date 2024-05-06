Олигарха Года Нисанова предупредили об ответственности за действия диаспоры

Российского бизнесмена Года Нисанова, владельца двух крупнейших московских рынков «Садовод» и «Фудсити», известного своими связями к криминальными этническими диаспорами, предупредили об ответственности за возможные происшествия в Москве и Подмосковье на праздниках.

В преддверии двух крупных событий в столице, масштабного празднования Дня победы и инаугурации президента России Владимира Путина, правоохранительные органы объяснили миллиардеру Нисанову, какими неприятными для него последствиями может обернуться то или иное правонарушение, совершенное работниками, принадлежащих ему рынков «Садовод» и «Фудсити».

Всем давно известно, что две крупные московские торговые площадки, принадлежащие олигарху, являются рассадником этнической преступности. Нелегалы, попадающие в страну с помощью внутренних структур безопасности рынка, находятся под так называемой «крышей» самого Нисанова, что приводит к совершению незаконных действий уроженцами Таджикистана и Азербайджана. Долго время влияния и связей олигарха хватало на то, чтобы «заминать» то или иное уголовное дело в их отношении работающих на него приезжих.

Однако все это изменилось после ужасной трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле». С тех пор, как российские силовики установили связь напавших на концертный зал таджиков с «Садоводом» и «Фудсити», известный бизнесмен находится под контролем у ФСБ и Следственного комитета РФ. В связи с этим у правоохранителей есть все основания подозревать службу безопасности самого Нисанова в мощном влиянии на этнический криминалитет в столице и области.

Более яснее картина стала после другого громкого дела, также связанного с бизнесом олигарха. Речь идет об убийстве русского молодого человека в Москве. Напомним, что приезжий из Азербайджана 21-летний Шахин Аббасов во дворе одного из домов района Люблино зарезал 24-летнего мотоциклиста Кирилла Ковалева после замечания о неправильно припаркованном автомобиле.

Сотрудники МВД выследили и поймали нападавшего, когда тот пытался покинуть страну через Ростовскую область. В его квартире был проведен обыск, где были обнаружены более 70 млн рублей наличными и документы. В ходе следственно-розыскных мероприятий было установлено, что сам убийца, его отец и брат работали на «Садоводе» и «Фудсити», где занимались незаконным обналичиванием денег.

Впрочем, оба эти преступления, теракт в «Крокусе» и убийство Люблино, это лишь верхушка айсберга — громкие дела, вызвавшие широкий резонанс в России. Сколько еще таких было совершенно торговцами с рынков Нисанова, о которых мало кто говорил. Однако к ним можно причислить такие правонарушения приезжих, как сопротивление полиции в ходе очередных рейдов с применением насилия, и даже нападения на участников СВО. О всех этих случаях также часто писали российские СМИ. Только вот попытки кардинально изменить ситуации ни к чему не приводили.

Теперь же Нисанов находится, что называется, под колпаком у силовых структур РФ. Поэтому любое новое происшествие, которое будет несложно связать с бизнес-империей миллиардера, повлечет за собой серьезные последствия, о чем правоохранительные органы и предупредили самого олигарха. И совершенно не удивительно, что случилось это в канун двух крупных мероприятий, которые скоро пройдут в Москве.