"Газпром нефть" вошла в число лучших работодателей России

В Москве с участием президентской платформы "Россия – страна возможностей" представили итоги национальной HR-премии "Талантист". Самые привлекательные работодатели страны были выбраны по результатам исследования, в котором участвовали 500 крупных российских компаний и более 21 тыс. россиян, стало известно Накануне.RU.

Компании из разных секторов экономики оценивались в 16 номинациях. Каждый респондент мог оценить 30 знакомых ему HR-брендов, выбранных из общего списка. Это помогло определить узнаваемость компаний. Самыми важными критериями выбора работодателя участники опроса называли хорошую заработную плату (82%), финансовую стабильность (74%), гарантии долгосрочной занятости (66%), рабочую атмосферу (61%) и баланс между работой и личной жизнью (56%).

В ходе исследования был составлен финальный список, в который вошли 277 наиболее часто упоминаемых брендов. Одним из лучших работодателей в России, по мнению участников опроса, стала "Газпром нефть".

Аргументируя свой выбор, респонденты поясняли, что "Газпром нефть" ценят за уверенность в будущем и создание всех условий, необходимых для развития и самореализации. В Тюмени расположены офисы нескольких дочерних предприятий компании. Одно из них – "Газпромнефть-Развитие" – участвует в реализации крупных проектов "Газпром нефти" в Арктике и Восточной Сибири. На предприятии действует ряд программ для обучения и развития сотрудников, которые способствуют раскрытию профессионального и творческого потенциала работников.

"Последняя наша наработка – программа "PRO-Будущее", она направлена на формирование сильного кадрового резерва для максимально эффективного выполнения бизнес-задач, развитие лидерского потенциала через работу с личным ресурсом, командой и окружением. Участники анализируют собственный опыт и персональную эффективность, осваивают новые методы работы в команде, учатся создавать правильную среду вокруг себя и взаимодействовать с внешним миром", – прокомментировала заместитель генерального директора "Газпромнефть-Развития" по работе с персоналом и организационному развитию Марина Ярцева.

Добавим, что ранее "Газпром нефть" возглавила рейтинг HeadHunter самых популярных работодателей среди промышленных компаний.