Путин "простился" с правительством Михаила Мишустина

Владимир Путин провел последнее совещание с действующим правительством и его главой Михаилом Мишустиным. Завтра – в соответствии с Конституцией – действующий кабмин уйдет в отставку, а президент после инаугурации предложит парламенту одобрить новый состав правительства.

Предполагается, что в новом составе большая и основная часть министров сохранит свои портфели, хотя не обойдется и без ротаций. На продолжение работы с этим составом намекнул и Путин: "Нам нужна преемственность в реализации наших целей".

Президент напомнил, что правительство Мишустина (после отставки Медведева) было сформировано "в преддверии непростых событий". "В целом при нынешнем правительстве Россия искала ответы на исторические вызовы и успешно их преодолевала", - полагает президент.

"Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России, российского, русского и всех других народов России не прекращается. Я хочу, выражая слова благодарности за то, что нами было сделано и вами было сделано в предыдущие годы, выразить надежду на то, что мы еще очень многое сделаем во имя России и ее народа", - заключил Путин.