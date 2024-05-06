Ледовая переправа между Салехардом и Лабытнанги готовится к закрытию

Ледовая переправа между Салехардом и Лабытнанги готовится к закрытию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

Проезд для всех видов транспорта закроется в полночь 10 мая. Уже утром того же дня на маршруты для перевозки пассажиров выйдут суда на воздушных подушках. Первый рейс запланирован на 6.45, последний – на 23.00.

Полное расписание и стоимость билетов можно посмотреть на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Билеты продаются в кассах павильонов обоих городов.