В Новосибирске перед Пасхой напали на храм

Вооруженный ножом мужчина напал на храм в Новосибирске накануне Пасхи. Это случилось вечером 3 мая: мужчина в маске забежал в храм в честь иконы Божией Матери "Знамение – Абалацкая" на улице Богдана Хмельницкого.

Налетчика попытался задержать охранник, после чего стал жертвой нападения гостя. Нападавший успел ранить охранника в голову и ключицу.

Сторож успел нажать тревожную кнопку и отбиться от нападавшего. Подозреваемого задержали прибывшие полицейские. Им оказался 16-летний Абдуллох, пишет Baza.