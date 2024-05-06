Венгрия не будет выдавать Украине уклонистов

Власти Венгрии не будут выдавать Украине уклонистов и не планируют передавать Киеву данные о них, сообщил вице-премьер страны Жолт Шемьен. Он назвал украинских беженцев свободными людьми, которые могут самостоятельно решить, что им делать: оставаться в Венгрии, ехать в другие страны или возвращаться в Украину.