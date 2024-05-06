Фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холл" планировал уехать в Сирию

Фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Назримад Лутфуллои* поддерживал радикальные течения ислама и планировал уехать в Сирию "для противодействия местным правительственным войскам и Вооруженным силам России". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела..