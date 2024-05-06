«МИР 24» рассказал почему надо обязательно посетить Астраханскую область

Отправившись в путешествие по Астраханской области, телеканал «МИР 24» выделил несколько причин для того, чтобы туристам посетить уникальный регион.

Одна из них — рыбалка. Как отмечается, «на крючке у Астрахани уже миллионы туристов и рыбалка здесь — это что-то особенное».

Приезд в регион — это также возможность взглянуть на Астрахань купеческую. Город всегда зависел от торговли, которая шла здесь очень хорошо. Это породило возникновение множества торговых домов, распространившихся по всему центру Астрахани. Именно их архитектура и история привлекают любителей культурного отдыха.

Еще одной причиной посетить Астраханскую область, по мнению «МИР 24», является самый южный в России, поражающий своим величием и могуществом Астраханский кремль.

И, конечно, соленое озеро Баскунчак, являющееся главной солонкой России и по совместительству, благодаря его уникальным свойствам, объектом притяжения туристов.