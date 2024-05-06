Росавиация: Решение о возвращении Airbus A-321 в "Шереметьево" принял экипаж

Самолет Airbus A321 сообщением Москва-Оренбург успешно приземлился в Шереметьево, сообщила Росавиация.

Решение о возврате в аэропорт вылета принял командир воздушного судна, говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что Airbus-321 авиакомпании Nordwind, вылетевший из московского Шереметьево в Оренбург, развернулся в районе Нижнего Новгорода и возвращается в аэропорт вылета.

Предварительная причина инцидента - сработка датчика разгерметизации кабины пилотов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.