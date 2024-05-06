Семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу миноритария СМЗ

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу крупнейшего миноритария пермского ОАО "Соликамского магниевого завода АО "Инвестиционная компания "Регион", сообщает "Интерфакс".

Рассмотрение дела назначено на 29 июля на 14.00. В конце апреля в этот суд поступили апелляции трех десятков физических и юридических лиц (ответчики-миноритарии, третьи лица), все они оспаривают Арбитражного суда Пермского края, который в марте 2024 года по иску прокурора региона истребовал в пользу государства оставшиеся у 2,3 тысячи миноритариев 10,5% акций СМЗ.

В общей сложности к апелляционному обжалованию прибегли миноритарные владельцы свыше 9,6 тысячи акций, что составляет почти четверть от общего числа акций (около 41,7 тысячи штук), истребованных от миноритарных владельцев в пользу государства. Крупнейший миноритарий - АО "ИК "Регион", ему принадлежит свыше 9,3 тысячи акций.

Кроме того, апелляцию подала и "Мосбиржа" (ПАО "Московская биржа ММВБ-РТС", третье лицо). Апелляционные жалобы других сторон спора пока не приняты к производству.

Напомним, в марте 2024 года суд изъял акции СМЗ у частных инвесторов из-за незаконной приватизации эмитента. Это первое подобное решение в истории современной России. Суд обязал брокеров списать акции со счетов владельцев бумаг. Число акционеров, у которых могут изъять акции, составляло около 2 тыс.

Ранее обеспокоенность ситуацией с изъятием акций, законно купленных на рынке, выразили в Центральном банке России. "Изъяты бумаги, приобретенные на бирже, то есть законным путем: нас конечно беспокоит эта ситуация, это очень важный фактор, который влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке. Если мы хотим привлечь ресурсы для развития – сохранение этого доверия суперважно. Будем смотреть, что мы можем сделать", - заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Глава ЦБ считает, что подобные ситуации могут отрицательно сказаться на поставленных президентом целях по удвоению объема российского фондового рынка.