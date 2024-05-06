В Москве задержали журналистку Надежду Кеворкову – за ссылку на Орхана Джемаля и пост про Талибан*

В Москве по делу об оправдании терроризма задержали журналистку Надежду Кеворкову. Завтра суд изберет ей меру пресечения. По данным РИА Новости, Кеворкова не признает вины по обвинению, которое ей предъявляют.

Ранее в квартире журналистки провели обыски, потом ее направили в ИВС.

Сообщается, что в деле Кеворковой два эпизода. Первый связан с постом ее коллеги Орхана Джемаля: Кеворкова опубликовала ссылку на текст убитого в 2018-м году журналиста (текст был про нападение террористов на Нальчик в 2010 году), передает издание "Подъем".

Второй эпизод связан с оправданием деятельности движения Талибан*, текст Кеворкова опубликовала в своем Telegram-канале в 2021 году.

*Талибан – признанная в России террористической организация, запрещена в РФ