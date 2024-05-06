В Париже Си Цзиньпина попросили "надавить" на Путина

Китайский лидер Си Цзиньпин провел в Париже трехсторонние переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Последняя по итогам встречи заявила, что Пекин должен оказать влияние на Москву в вопросе российско-украинского конфликта.

"Мы рассчитываем на то, что Китай использует все свое давление для того, чтобы положить конец действиям России на Украине", - сказала фон дер Ляйен.

Она также предложила Си Цзиньпину надавить на Путина, чтобы российские власти снизили градус "ядерной риторики". Фон дер Ляйен надеется, что у Си Цзиньпина это получится, поскольку он уже ранее успокаивал российского президента и "продолжит это делать на фоне продолжающихся угроз со стороны России".