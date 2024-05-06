В Астраханской области продолжают проходить рейды по рыбакам-любителям

Ежегодно Астраханский регион посещают более миллиона туристов со всей России.

В прошлом году область посетили 1 млн 370 тыс. туристов. Самым востребованным направлением остается рыбалка. Астраханская область – край с богатой культурой, живописной природой и большим туристическим потенциалом. Поверхностные воды области представлены рекой Волгой с многочисленными водотоками, пресными и солёными водоёмами.

Здесь функционируют свыше 300 баз отдыха, большая часть из них расположена в дельте Волги. По данным министерства экономического развития региона, доля рыбаков-любителей в общем въездном турпотоке составляет 50%. Особенно любят гости региона астраханскую воблу. Однако для естественного воспроизводства воблы и сохранения рыбных запасов в этом году внесены изменения в правила рыболовства.

Согласно приказу Министерства сельского хозяйства РФ до конца года введен запрет на промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области и в Каспийском море, за исключением 10 дней – с 20 по 30 апреля. Также запрещено вылавливать плотву в семи районах и сельдь-черноспинку.

С 1 апреля по поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в регионе проводятся межведомственные рейды по рыбакам-любителям. Всего было проведено 203 межведомственных рейда.

За 10 дней – с 20 по 30 апреля выявлено 174 правонарушения, из них 118 административных дел и 56 правонарушений, имеющих признаки состава преступления. Сотрудники рыбоохраны, полиции, прокуратуры, МЧС, пограничной службы изъяли у нарушителей орудия лова, автомобили, моторы, 20 единиц маломерного флота.

По поручению главы региона межведомственные рейды во всех районах области продолжаются.

По данным Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства, несмотря на наступивший запрет вылова воблы, сотрудники продолжают находить нарушителей со свежевыловленной рыбой.