Минобороны Польши: Варшава не будет посылать войска на Украину

Польша не готовится и не будет высылать свои войска на Украину, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

Он напомнил, что такую концепцию представлял президент Эммануэль Макрон несколько месяцев назад.

При этом, по словам министра, Польша продолжит оказывать Украине военную помощь, передает РИА Новости.

Накануне заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил на польском телевидении, что Варшава не будет отправлять свои войска на Украину. По его словам, он обсуждал вопрос с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.