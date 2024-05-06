Следователи организовали проверку в Полевском после смерти студента под собственным авто

Следователи СКР организовали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства смерти 17-летнего студента, на которого свалился собственный автомобиль.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, трагедия произошла днем 5 мая, а уже вечером об этом стало известно правоохранителям. Ранее мы писали, что подросток на скопленные деньги купил подержанный автомобиль, а через неделю отправился с друзьями в гараж его ремонтировать. С одной стороны машину подняли домкратом, а с другой - под передним бампером в качестве опоры использовалось несколько кирпичей. По имеющимся сведениям, парень залез под авто, но домкрат сорвался и транспорт упал на подростка.

Другие парни пытались вытащить друга, но не смогли и побежали за помощью в пожарную часть. К несчастью, подросток скончался до прибытия "скорой помощи".



"В настоящее время следователем СКР проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - заявили в СКР.